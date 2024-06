Zuletzt in der Schweiz aktiv DEG holt Saku Martikainen als Co-Trainer

„Wir haben uns viel Zeit gelassen und mit verschiedenen Kandidaten gesprochen. Saku Martikainen hat uns dabei am meisten überzeugt. Wir denken, dass Steven und Saku ein sich gut ergänzendes Trainer-Duo bilden werden“, wird Niki Mondt in der Mitteilung seines Klubs zitiert. Nachdem der DEG-Manager in der Vorsaison auf drei eher unerfahrene Trainer setzte, will er es nun anders versuchen. Zwar steht auch der neue Cheftrainer Reinprecht vor seinem ersten Job als starker Mann hinter der Bande, aber sein Assistent ist bereits seit Jahren im Geschäft. Martikainen habe trotz seines verhältnismäßig jungen Alters „viel Erfahrung, insbesondere in der Arbeit mit der Defensive und mit jungen Spielern“, sagt Mondt.