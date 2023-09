Saisoneröffnungsfeier am Samstag Düsseldorfer EG stellt sich ihren Fans in der Altstadt vor

Ein Testspiel in der eigenen Halle, mal sehen, wie sich der neue Kader so macht – das ist den Fans der Düsseldorfer EG in diesem Sommer nicht vergönnt. Sämtliche acht Vorbereitungsspiele finden auswärts statt. Erst am 17. September spielt die DEG mal wieder zu Hause, am zweiten Spieltag der neuen DEL-Saison gegen die Eisbären Berlin. Dann wird es fast ein halbes Jahr her sein, dass es in Düsseldorf Profieishockey zu sehen gab.