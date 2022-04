0:6-Klatsche : DEG geht gegen Red Bull München gnadenlos unter

Die Düsseldorfer EG hatte gegen München klar das Nachsehen. Foto: Ja/Ralph-Derek Schröder

Düsseldorf Im letzten Heimspiel der Hauptrunde präsentiert sich die DEG nicht ansatzweise in Play-off-Form. Hinten anfällig, vorne zu verschwenderisch, am Ende verliert sie gegen das Topteam aus München mit 0:6.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bernd Schwickerath

Selbst Don Jackson gratulierte. Man kennt sich noch aus gemeinsamen Zeiten bei der Düsseldorfer EG. Aber Ulf Blecker kennt ja eh jeder in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). Seit 30 Jahren ist er Mannschaftsarzt bei der DEG, hat hunderte Platzwunden genäht, Knie und Schultern operiert, Knochen und Bänder geflickt. Und wenn Not am Mann ist, hilft Blecker auch den Gegnern, hat sogar schon während eines Spiels Leben gerettet. Am Freitagabend wurde er nun dafür geehrt, bekam vor dem Spiel ein DEG-Trikot mit der Nummer 30 überreicht. Da applaudierte die ganze Halle, Münchens Trainer Jackson kam extra für eine Umarmung rüber. Doch das war es dann auch mit der Feierlaune bei der DEG. Das folgende Spiel gegen den EHC Red Bull München bot dafür keine Gelegenheit mehr. Im Gegenteil: Am Ende hieß es 0:6 (0:2, 0:3, 0:1) aus Sicht der Düsseldorfer, die dritte Niederlage in Folge, gleichzeitig die höchste der Saison. Und das im letzten Heimspiel der Hauptrunde.

Für die Tabelle war das sogar relativ egal, durch die parallelen Siege von Ingolstadt und Nürnberg wären Platz acht und das Heimrecht in der ersten Play-off-Runde ohnehin nur noch theoretisch zu erreichen gewesen. Nun ist das vom Tisch, ganz gleich, wie die DEG am Sonntag (14 Uhr) in Augsburg ihr letztes Spiel bestreitet, sie wird die Hauptrunde auf Platz neun beenden. Was allerdings nicht bedeutet, dass die Beteiligten das 0:6 gleichgültig hingenommen hätten. Alexander Barta wirkte hinterher sogar richtig angefressen, gerade weil wieder mehr Zuschauer kommen durften und man den knapp 8500 Fans etwas bieten wollte. Doch davon war wenig zu sehen, wie sich Barta eingestehen musste: „Wenn du gegen München zu wenig Schlittschuh läufst, körperlich nicht da bist und mit dem Kopf nicht da bist, dann kommt so etwas dabei raus,“, sagte der Kapitän, dessen Team sogar ordentlich startete. Barta selbst hatte die erste gute Möglichkeit, verzog aber knapp – und damit nahm das Unheil seinen Lauf.

Gleich mit ihrem ersten Angriff gingen die Gäste in der fünften Minute in Führung. Weil die DEG den Nachschuss nicht abräumte. Und weil Torhüter Mirko Pantkowski alles andere als sicher wirkte. Beides passierte noch einige Male. Vor dem 0:2 kurz vor der ersten Pause vertändelte Niklas Heinzinger die Scheibe, kurz später kullerte sie Pantkowski durch die Beine. Auch bei manchem Gegentreffer im zweiten Drittel – einer sogar in doppelter DEG-Überzahl – wirkte der Torhüter mindestens unglücklich. Weswegen sein Arbeitstag wie bereits im Spiel zuvor nach 40 Minuten beendet war. Am Sonntag in Schwenningen stand es nach zwei Dritteln 1:5, jetzt gegen das Spitzenteam aus München gar 0:5, obwohl der EHC nur 18 Mal aufs Tor geschossen hatte.

Info Statistik zum Spiel Düsseldorfer EG – EHC Red Bull München 0:6 (0:2, 0:3, 0:1) DEG: Tor: Pantkowski (41. Hane); Abwehr: Cumiskey, Zitterbart – Järvinen, Ebner – Trinkberger, Geitner – Heinzinger; Angriff: Ehl, Barta, Eder – Proft, MacAulay, Fischbuch – O’Donnell, Svensson, D'Amigo – Bittner, Mayenschein, Fischer Schiedsrichter: Kohlmüller/Schrader Tore: 0:1 (4:58) Smith (Ortega, Seidenberg), 0:2 (18:05) Schütz, 0:3 (24:13) Redmond, 0:4 (32:30) Redmond (Seidenberg/5-4), 0:5 (38:50) Tiffels (Gogulla/3-5), 0:6 (44:04) Ortega (Ehliz, Smith) Zuschauer: 8434 Strafminuten: 29:28 Torschüsse: 8:12

Das lag nicht nur an fehlender Konsequenz in der Düsseldorfer Defensive, das lag auch daran, dass die DEG vorn zu viel liegenließ. Chancen waren nämlich genug da, im ersten Drittel vor allem durch schnelles Umschalten, im zweiten in Überzahl. Doch sie nutzte nichts davon. Was so kurz vor den am Dienstag beginnenden Play-offs alles andere als Mut macht. Dabei wollte DEG-Manager Niki Mondt das Wochenende doch dazu nutzen, sich vor der Endrunde noch in Form zu bringen. Das ging gründlich daneben. Es lief sogar noch schlechter als in den beiden Spielen zuvor, weswegen nun drei Niederlagen in Folge mit 4:15 Toren zu Buche stehen.