Für den Traum von der NHL DEG-Goalie Quapp absolviert Trainingscamp in North Carolina

Denn Quapp gehört aktuell nicht dem regulären NHL-Kader, mit dem Carolina in die kommende Saison starten wird, sondern dem sogenannten „Prospect Pool“ an. Darin sind alle jungen Spieler gelistet, die in den vergangenen Jahren gedraftet wurden, aber noch nicht so weit für das Profi-Team sind. Stattdessen geht es also im Trainingscamp darum, sich in verschiedenen Einheiten zu präsentieren und mögliche Defizite mit den Trainern zu besprechen. Für diese Woche stehen unter anderem Fitnesstests, Skill-Training und interne Testspiele an.