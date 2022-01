Pantkowski stark : DEG punktet in Straubing – verliert aber nach Verlängerung

Lieferte wieder eine starke Partie: Mirko Pantkowski. Foto: Birgit Haefner

Straubing Die Niederlagenserie der Düsseldorfer Eishockeyprofis geht auch bei den Straubing Tigers weiter. Beim 3:4 nach Verlängerung holen sie aber zumindest mal wieder einen Punkt.

Zu lachen gab es zuletzt ja wenig bei der Düsseldorfer EG. Sieben Niederlagen in Folge, Sturz auf Rang zehn der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). Da brauchte es mal wieder ein Erfolgserlebnis, sei es auch nur ein individuelles. Und so eins erlebte am Sonntag bei den Straubing Tigers Niklas Heinzinger. Da erzielte der Verteidiger sein allererstes DEL-Tor – passenderweise an seinem 22. Geburtstag. Der ganz große Feiertag wurde es zwar nicht, die DEG verlor mit 3:4 (1:1, 0:1, 2:1, 0:1) nach Verlängerung, aber sie holte zumindest mal wieder einen Punkt.

Die ersten Saisonduelle mit den Tigers hatte die DEG noch gewonnen, zuletzt Mitte Dezember, was aus heutiger Sicht wie graue Vorzeit wirkt. Damals gewann die DEG noch regelmäßig Spiele, damals schoss Brendan O'Donnell noch ein Tor nach dem anderen. Zuletzt hatte beides nicht geklappt, also stellte Trainer Harold Kreis die Sturmreihen um, in Straubing nun noch mal. O'Donnell stürmte mit Victor Svensson und Daniel Fischbuch.

Foto: dpa/Rolf Vennenbernd 27 Bilder Das ist der DEG-Kader für die Saison 2021/22

Die auffälligste Formation war zunächst aber die ebenfalls neue mit Stephen MacAulay, Carter Proft und Jerry D'Amigo. Die traf zum 0:1. Also eigentlich, D'Amigos Treffer wurde nach Videobeweis aberkannt, weil er den Puck mit dem Schlittschuh über die Linie geschoben hatte. Was das Trio nicht weiter zu stören schien, beim nächsten Wechsel in der 16. Minute traf es einfach noch mal, dieses Mal durch Proft, dieses Mal zählte das Tor.

Info Straubing gegen DEG Straubing Tigers – Düsseldorfer EG 4:3 n.V. (1:1, 1:0, 1:2, 1:0) DEG: Tor: Pantkowski (Hane); Abwehr: Heinzinger, Nowak – Järvinen, Ebner – Cumiskey, Geitner; Angriff: Eder, Barta, Ehl – O'Donnell, Svensson, Fischbuch – Proft, MacAulay, D'Amigo – Bittner, Olson, Schiemenz – Mayenschein Schiedsrichter: Kohlmüller/Schrader Tore: 0:1 (15:31) Proft (MacAulay, D'Amigo), 1:1 (19:41) Leier (Daschner, Tuomie), 2:1 (23:40) Brandt (Eder, Balisy), 2:2 (40:25) O'Donnell (Barta, MacAulay/5-4), 2:3 (41:21) Heinzinger (Svensson, O'Donnell), 3:3 (45:12) Mouillierat (Connolly, Scheid), 4:3 (63:31) Akeson (Connolly, Manning/3-3) Strafminuten: 8:14 Torschüsse: 36:29

Zur Pause hieß es dennoch 1:1. Straubing glich 19 Sekunden vor der Sirene aus, das war vom Zeitpunkt her glücklich, vom Spielverlauf her aber allemal verdient. Die ersten zehn Minuten hatten den Gastgebern gehört, die aggressiv drauf gingen und Mirko Pantkowski im DEG-Tor zu mehreren Paraden zwangen, vor allem in Überzahl. Die erste überstand die DEG, die zweite war gerade abgelaufen, als das 1:1 fiel.

So ging es im Mitteldrittel weiter. Keine vier Minuten brauchten die Tigers für das 2:1. Danach saß die DEG mal wieder auf der Strafbank. Und als sie dann endlich mal selbst in Überzahl war, kam sie kaum in Abschlusspositionen. Das lag auch an Ungenauigkeiten im Passspiel, das bei Fünf-gegen-Fünf ebenfalls nicht mehr so funktioniert wie noch vor ein paar Wochen. Eher ungünstig für ein Team, dessen Plan es ist, nach Scheibengewinnen mit klaren Pässen schnell umzuschalten. Entsprechend selten geht es mit Tempo durch die neutrale Zone. Insgesamt wirkt gerade alles schwer im Spiel der DEG, die Leichtigkeit aus den guten Tagen ist dahin. Auch Überraschungsmomente sind selten.

