DEG gibt Kapitän bekannt Gogulla folgt Barta als Anführer auf dem Eis

Gogulla galt zuletzt als aussichtsreichster Kandidat auf die Barta-Nachfolge, hatte er doch die Düsseldorfer auch schon beim Testturnier am Wochenende in Krefeld angeführt. Als gebürtiger Düsseldorfer und mit mehr als 1000 DEL-Partien auf dem Buckel dürfte Gogullas Wahl dann auch niemanden wirklich verwundern. Übrigens kann er sich noch an seinen ersten Einsatz erinnern, wie er im Frühjahr im Interview mit unserer Redaktion verriet: „An das erste DEL-Spiel kann ich mich gar nicht mehr erinnern, aber an das erste Vorbereitungsspiel. Und an mein erstes DEL-Tor, das war gegen Wolfsburg, da habe ich noch mit Tino Boos in einer Reihe gespielt“, sagte er damals.