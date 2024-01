Fans haben entschieden Phil Varone ist der DEG-Spieler des Monats Dezember

Phil Varones persönlichen Start ins Jahr 2024 als katastrophal zu bezeichnen, ist sicherlich alles anderes als eine Übertreibung. Schließlich wird der kanadische Mittelstürmer der Düsseldorfer EG nach seinem Kreuz- und Innenbandriss, den er sich am 2. Januar beim Auswärtsspiel in Berlin zuzog, nicht nur mindestens ein halbes Jahr ausfallen, sondern auch seinem Klub in der heißen Phase in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) nicht zur Verfügung stehen.