DEG-Legende feiert 80. Geburtstag Petr Hejma – ein Leben wie ein Hollywood-Film

Das Paar wurde in der alten Heimat auch gerichtlich belangt, durfte 16 Jahre lang nicht in die CSSR reisen. Der tschechoslowakische Staat behelligte die beiden sogar in Deutschland: anonyme Anrufe in der Nacht, Drohbriefe mit aus Zeitungen ausgeschnittenen Buchstaben, es kamen auch Staatsbedienstete aus Prag vorbei. Aber die Hejmas ließen sich nicht einschüchtern. Und im September 1970 durfte Petr endlich Eishockey spielen. Anfangs war er skeptisch, ob er nach der Pause an seine alten Leistungen herankomme. Aber er übertraf die Erwartungen sogar, wurde sofort Ligatopscorer, war jahrelang der Star der DEG.