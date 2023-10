Update zu Cumiskey und O’Donnell DEG reagiert auf schwachen Saisonstart und präsentiert neuen Offensivverteidiger

Am Donnerstag kam der 25-Jährige in Düsseldorf an, könnte bereits am Freitagabend gegen die Löwen Frankfurt erstmals spielen. Und macht er das, sehen die Fans laut Mondt dann einen „laufstarken und rechtsschiessenden Verteidiger, der unserer Verteidigung mehr Offensive verleihen wird“. Also genau das, was ohne Cumiskey gefehlt hatte, „und aufgrund unseres Saisonstarts sahen wir hier Handlungsbedarf“, sagt Mondt, der noch eine weitere gute Nachricht hat: Brendan O’Donnell sei im Zeitplan, der bislang so schmerzlich vermisste Torjäger soll Ende Oktober sein Saisondebüt geben.