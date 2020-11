Saisonvorbereitung : Gegen Wolfsburg geht es für die DEG auch im Wiedergutmachung

Düsseldorf Lange mussten die deutschen Eishockeyklubs auf die Saisonplanung warten, nun beginnt sie für die DEG gleich mit dem Klassiker überhaupt. Bis dahin wartet jedoch noch eine Menge Arbeit und ein wenig Wiedergutmachung auf die Rot-Gelben.

Bis zum Saisoneröffnungsspiel der DEG gegen die Kölner Haie stehen noch mindestens drei Vorbereitungsspiele an. Das erste davon steigt an diesem Samstag um 17 Uhr daheim gegen die Grizzlys Wolfsburg. Also gegen jenes Team, das die DEG beim Auftakt des „Magenta-Sport-Cups“ vor zwei Wochen nach allen Regeln der Kunst herspielte. Am Ende hieß es 7:0 für die Niedersachsen.