Verteidiger wechselt zu DEL-Absteiger Was Bietigheim an DEG-Abgang Heinzinger schätzt

Düsseldorf · Der nächste Abgang der Düsseldorfer EG hat eine neue Bleibe gefunden: Niklas Heinzinger wechselt zu den Bietigheim Steelers in die DEL2. Der Erstliga-Absteiger erklärt, warum er im 23-jährigen Verteidiger eine Stütze für die Zukunft sieht und was die zwei Jahre in Düsseldorf ihm gebracht haben.

17.04.2023, 09:43 Uhr

Künftig in Bietigheim: Niklas Heinzinger. Foto: RP/Birgit Häfner

Während es auf der Seite der Zugänge für die kommende Saison weiter einigermaßen still ist, hat in Niklas Heinzinger der nächste der minimum zehn Abgänge der Düsseldorfer EG eine neue Heimat gefunden: Der Verteidiger schließt sich DEL-Absteiger Bietigheim Steelers an. „Ich freue mich sehr jetzt ein Teil der Steelers zu sein. Ich habe hier die Möglichkeit gesehen mich weiterzuentwickeln und habe das Ziel mit dem Club das bestmögliche zu erreichen. Die Sommerpause werde ich nutzen um mich optimal auf die Saison vorzubereiten. Ich freue mich das Team kennenzulernen, die Fans und die Stadt. Von der habe ich bisher nur gutes gehört. Ich wünsche allen einen schönen Sommer und freue mich, euch alle in der Arena zu sehen", wird der 23-Jährige auf der Homepage seines neuen Arbeitgebers zitiert. Heinzinger kennt beide Ligen – die DEL und die DEL2. In den vergangenen zwei Spielzeiten brachte es der gebürtige Tölzer auf 95 Spiele, ein Tor und elf Vorlagen in der DEL. Im Unterhaus kann er für seinen Heimatclub Tölzer Löwen (2018-2021) und den DEG-Kooperationspartner Krefeld Pinguine (2023) insgesamt 131 Einsätze, sechs Tore und 14 Vorlagen vorweisen. Bietigheims Sportlicher Leiter Daniel Naud sagte zum Transfer: „Niklas ist ein Spieler mit sehr guter Technik. Seine Stärke liegt im Lesen eines Spiels. Im Defensivverhalten hat er seinen Schläger immer in einer sehr guten Position und zudem spielt er sehr aggresiv. Er bringt die Erfahrung aus zwei Jahren in der DEL mit nach Bietigheim und wird bei uns eine wichtige Rolle einnehmen." Bei der Düsseldorfer EG hatte der Linksschütze nach einem starken ersten Jahr im zweiten vermehrt Einsätze bei den Pinguinen im Unterhaus gesammelt. Heinziger spielte neben seiner Vereinskarriere von der U16 bis hin zur U20 in sämtlichen Nachwuchs-Nationalmannschaften. 2020 nahm neben den NHL-Stars Moritz Seider, Tim Stützle, JJ Peterka und Lukas Reichel, an der U20 WM teil. Vor Heinzinger hatten als Abgänge der Düsseldorfer EG bereits Cedric Schiemenz (Iserlohn Roosters) und Justus Böttner (Nürnber Ice Tigers) neue Vereine gefunden. Daniel Fischbuch schließt sich den Adler Mannheim an, Tobias Eder wechselt zu den Eisbären Berlin.

(klü)