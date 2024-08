Längere Ausfallzeit Auf diesen Spieler muss die DEG in den kommenden Wochen verzichten

Für den Angreifer war es damals auch das Ende seiner Düsseldorfer Zeit. Im Februar entschloss sich der Kanadier zu einem Wechsel, um nach seiner Genesung Spielpraxis zu sammeln. Ironischerweise ging es ausgerechnet zu jenem Klub, bei dem er sich Monate zuvor so schwer verletzt hatte. Das Ende ist bekannt: Statt mit den Huskies den ersehnten Aufstieg in die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) zu feiern, scheiterten sie im Play-off-Finale an den Eisbären Regensburg. MacAulay gab kurz darauf sein Karriereende bekannt. Dieses droht Quapp nicht, eine längere Pause muss er dennoch einlegen.