„Richtig gut drauf“ DEG-Verteidiger Geitner wird zum unerwarteten Torschützen

Es kommt nicht oft vor, dass Nicolas Geitner nach einem Spiel in die Mixed Zone im Rather Dome gebeten wird, um sich den Fragen der wartenden Pressevertreter zu stellen. Nicht, dass der Verteidiger der Düsseldorfer EG ein uninteressanter Gesprächspartner sei, ganz im Gegenteil. In der Vergangenheit standen einfach andere Spieler im Fokus: Zugänge wie Phil Varone oder Kenny Agostino etwa oder Führungsspieler wie Kapitän Philip Gogulla oder Stellvertreter Bernhard Ebner. Am Sonntag, nach dem historischen 7:1-Derbysieg gegen die Kölner Haie, war das anders. Und das nicht nur, weil die Düsseldorfer Defensive in dieser Partie über weite Strecken äußerst sicher stand, sondern auch, weil Geitner etwas äußerst seltenes geglückt ist: ein Tor. Überhaupt erst sein zweites im 198. Einsatz in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL).