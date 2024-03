Beunruhigendes Statement So reagiert das Netz auf die finanziellen Probleme der DEG

„Erinnert mich etwas an die Saison 21/22, die gemessen an den Möglichkeiten erfolgreich lief. Das ist zumindest meine Hoffnung. Behaltet einen kühlen Kopf und vielleicht tun sich noch positive Überraschungen auf für unsere DEG. Wenn nicht, dann müssen wir Fans dazu beitragen durch unseren Support, dass wir die Saison so erfolgreich wie möglich gestalten. In diesem Sinne, packen wir's an und heja, heja DEG!