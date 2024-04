Auszeichnung der DEL Nachwuchsarbeit der DEG erhält fünf Sterne

„Bei der Entwicklung der Nachwuchs-Stammvereine in der DEL bewegen wir uns weiter auf einem hohen Niveau. In den unteren Altersklassen ist ein stabiler Zuwachs zu sehen“, erklärte DEL-Nachwuchskoordinator Ulrich Liebsch. „Im oberen Bereich ist zu beobachten, dass Vereine, die sich in der Vergangenheit im 5-Sterne-Programm zunächst strukturell verbessert haben, nun auch im sportlichen Wettbewerb in der Spitze angekommen sind.“