Zwei Vorlagen in Iserlohn Phil Varone nimmt langsam Fahrt auf

Eigentlich könnte es doch so einfach sein. Pass auf Außen, ein kurzer Antritt, um die Gegenspieler an der Torlinie zu binden, Ablage mit der Rückseite des Stocks auf den nachrückenden Mitspieler, Schuss, Tor. Das Führungstor der Düsseldorfer EG am Sonntag bei den Iserlohn Roosters (2:1 n.V.) durch Alec McCrea hatte im Grunde alles, was sich Trainer Thomas Dolak von seiner Mannschaft wünscht: Präzision, Spielwitz, Durchsetzungsvermögen und Abschlussstärke.