Bösartiger Tumor bei früherem Düsseldorfer Mit dieser Geste wünschen die DEG-Profis Tobias Eder viel Kraft

Update | Düsseldorf · Am Freitag wurde bei einer sportmedizinischen Untersuchung ein bösartiger Tumor beim deutschen Nationalspieler entdeckt. Die Nachricht schockierte auch seinen ehemaligen Klub sowie Teamkollegen, die am Ende des ersten offiziellen Eistrainings am Sonntag eine aufmunternde Geste für ihren Ex-Stürmer präsentierten.

11.08.2024 , 17:40 Uhr

Die DEG-Mannschaft zwei Trikots von Ex-Spieler Tobias Eder. Foto: Ralph-Derek Schröder

Am Sonntagvormittag fiel bei der Düsseldorfer EG mit dem ersten Eistraining mit der kompletten Mannschaft nun auch offiziell der Startschuss für die entscheidende Phase der Vorbereitung. Unter der Anleitung des neuen Trainers Steven Reinprecht sowie seines Assistenten Saku Martikainen absolvierte der Klub aus der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) seine erste gemeinsame Einheit in der kleinen Halle an der Brehmstraße. Diesen Spielstil will Steven Reinprecht bei der DEG implementieren „Wir müssen alle denselben Weg gehen“ Diesen Spielstil will Steven Reinprecht bei der DEG implementieren Warum DEG-Manager Mondt doch keinen Topcenter verpflichtet hat Die neue Mitte beim Eishockeyklub Warum DEG-Manager Mondt doch keinen Topcenter verpflichtet hat Bis auf Torhüter Nikita Quapp (Mittelfußbruch) und Stürmer David Lewandowski (Länderspielreise mit der U18-Nationalmannschaft) konnte der Kanadier alle Spieler auf dem Eis begrüßen. Nach dem öffentlichen Training stellte sich das Team noch zu einem Foto zusammen und hielt dabei zwei Trikots von Tobias Eder hoch. Am Freitag wurde bekannt, dass beim ehemaligen DEG-Stürmer (mittlerweile bei den Eisbären Berlin aktiv) ein bösartiger Tumor entdeckt wurde. Seine Ex-Kollegen wollten ihm mit dieser Geste viel Kraft wünschen. Eder befindet sich bereits in medizinischer Behandlung Festgestellt wurde der Tumor beim Nationalspieler bei der sportmedizinischen Untersuchung des amtierenden Meisters vor der Saison. „Tobias hat uns persönlich informiert, ich selbst konnte heute mit ihm kurz zu der Diagnose sprechen“, sagte Bundestrainer Harold Kreis stellvertretend für den Deutschen Eishockey Bund (DEB) in einer Verbandsmitteilung. „Selbstverständlich haben wir ihm und seiner Familie jede Unterstützung unsererseits zugesagt. Wir stehen an seiner Seite und schicken ihm unsere ganze positive Energie und Kraft für den bevorstehenden Genesungsprozess. Das Wichtigste ist, dass er wieder gesund wird.“ Die Erkrankung mache eine unmittelbar beginnende Therapie notwendig, erklärten die Eisbären. Eder befindet sich bereits in medizinischer Behandlung. Der 26-Jährige spielt seit 2023 für die Berliner, ausgebildet wurde der in Tegernsee geborene Profi beim EC Bad Tölz. Über den EHC Red Bull München und die Düsseldorfer EG ging es für ihn zu den Eisbären. DEG-Chef Wirtz kündigt seinen Rückzug zum Saisonende an Trotz Vertrags bis 2026 DEG-Chef Wirtz kündigt seinen Rückzug zum Saisonende an Zahlen und Fakten zu den Auswärtsspielen der DEG Mehr als 20.000 Kilometer durch die Republik Zahlen und Fakten zu den Auswärtsspielen der DEG „In solchen Momenten tritt das Sportliche komplett in den Hintergrund. Wir sind alle geschockt von Tobis Erkrankung“, sagte Eisbären-Geschäftsführer Thomas Bothstede: „Seine Mitteilung hat jeden Einzelnen bei den Eisbären wie ein Schlag getroffen und muss erst einmal verarbeitet werden.“ Für die vollständige Genesung erhalte Eder und dessen gesamte Familie von den Eisbären „uns zweifellos jede Unterstützung, die sie benötigen“. 94 Scorerpunkte in 197 Einsätzen für die In der Saison 2022/23 hatte sich Eder bei der DEG vom Talent zum Leistungsträger entwickelt und war mit 18 Toren bester Torschütze der Rot-Gelben in der Hauptrunde der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). Insgesamt kommt der gebürtige Tegernseer auf 197 Einsätze für die Düsseldorfer und sammelte 94 Scorerpunkte (45 Tore, 49 Vorlagen). Alexander Blank – mit 22 Jahren bereits ein alter Hase „Ich habe schon ein paar Spiele auf dem Buckel“ Alexander Blank – mit 22 Jahren bereits ein alter Hase Am Freitag schrieb die DEG bei Instagram: „Zutiefst berührt haben wir von Deiner schweren Erkrankung erfahren und möchten Dir unser herzlichstes Mitgefühl ausdrücken. Du hast auf dem Eis stets Stärke, Willenskraft und Durchhaltevermögen bewiesen und wir sind uns sicher, dass Dir diese Eigenschaften auch jetzt zur Seite stehen werden. Die gesamte DEG – Familie steht fest hinter Dir und schickt Dir alle Kraft und positive Energie, die Du benötigst. Wir glauben fest daran, dass Du auch diese Herausforderung meistern wirst. Und freuen uns darauf, wenn der Eder Tobi wieder Tore gegen uns macht (nicht zu oft).“

(dpa/klü/lonn)