DEG-Verteidiger Mebus zieht Bilanz „Persönlich das schlechteste Jahr, was ich bisher hatte“

In der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) bildet Oliver Mebus eine erfrischende Ausnahme. Und damit ist nicht seine Körpergröße von 2,05 Meter gemeint. Der DEG-Verteidiger ist seit Jahren dafür bekannt, ebenso offen wie eloquent zu reden. Nicht umsonst moderiert er den Podcast der Spielervereinigung. Und auch vor fremden Mikrofonen hält er nicht hinter dem Berg. Wer ihn dieser Tage nach seiner Leistung in der Vorsaison fragt, erhält eine Antwort, die an Deutlichkeit keine Wünsche offen lässt: „Ziemlich, ziemlich, ziemlich schlecht. Persönlich das schlechteste Jahr, was ich bisher hatte – leider.“