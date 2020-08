Nationalspieler unterschreibt für kommende Saison : Kammerer bleibt der DEG treu

Düsseldorf Eishockey-Nationalstürmer Maximilian Kammerer bleibt bei der Düsseldorfer EG. Der 23-Jährige hat nach komplizierten Verhandlungen einen Vertrag für die kommende Saison unterschrieben.

„Wir sind alle sehr froh, dass Maxi bei uns bleibt. Er wird sich noch weiter entwickeln und gehört aktuell zweifelsfrei zu den talentiertesten und begehrtesten deutschen Spielern“, sagte Niki Mondt, Sportlicher Leiter DEG. „Natürlich sind Verhandlungen in der jetzigen Zeit nicht einfach, umso mehr freut es mich, dass wir gemeinsam eine Lösung gefunden haben.“

In vier Profi-Jahren in Düsseldorf hat Kammerer in 176 Liga-Spielen 37 Tore erzielt und 55 weitere vorbereitet.