Schon elf Saisontreffer : Kammerers Tore halten die DEG im Play-off-Rennen

Düsseldorf Der 23-jährige Außenstürmer liegt hinter Jerome Flaake auf Platz zwei der internen Torschützenliste. Zuletzt hat er sich einen Namen als Spezialist für Siegtreffer gemacht.

An der 2:3-Niederlage beim ERC Ingolstadt hatte die DEG noch eine ganze Weile zu knabbern. Nicht allein, weil die Rückfahrt aus Oberbayern lang genug dafür war; die Entstehung der Niederlage gab ebenfalls genug Anlass zum Nachkarten. Bis elf Minuten vor Schluss 2:0 geführt zu haben und dann doch ohne Punktgewinn das Eis verlassen zu müssen, schmerzte die Eishockeyprofis doch sehr.

Unterm Strich jedoch ist in der Tabelle nicht viel passiert. Sicher, mit einem Sieg beim direkten Konkurrenten hätte sich die DEG im Kampf um den sechsten Tabellenplatz, der am Saisonende die direkte Qualifikation fürs Play-off-Viertelfinale bedeutet, einen Vorteil verschafft. Doch auch jetzt ist die Ausgangssituation für die Truppe von Trainer Harold Kreis gar nicht so schlecht.