Mathias Niederberger nach Berlin : DEG verliert den besten Torhüter der Liga

Düsseldorf Nationaltorhüter Mathias Niederberger verlässt die DEG in Richtung Bundeshauptstadt. Der Transfer kommt nicht überraschend, aber der Zeitpunkt in der entscheidenden Phase des Kampfs um die Play-off-Plätze ist denkbar schlecht.

Am Freitagabend um 19.30 Uhr gastiert die Düsseldorfer EG in der Deutschen Eishockey Liga in Berlin. Es ist ohnehin ein hochinteressantes Duell, denn beide Teams sind Tabellennachbarn, und mit einem Sieg bei den Eisbären hätten die Rheinländer die Chance, in den verbleibenden Partien der Hauptrunde noch an ihrem Kontrahenten vorbeizuziehen. Mehr noch: Als Vierter und Fünfter der DEL würden Eisbären und DEG im Play-off-Viertelfinale gegeneinander spielen. Jetzt ist die Begegnung allerdings noch viel brisanter geworden: Mathias Niederberger, Nationaltorhüter der DEG, wechselt zur neuen Saison zu den Eisbären Berlin.