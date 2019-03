Viertes Eishockey-Viertelfinale: DEG kann sich gegen Augsburg den Matchball holen

Düsseldorf Gewinnt der Eishockey-Erstligist am Freitag gegen Augsburg, fehlt nur noch ein weiterer Erfolg zum Halbfinale. Die DEG freut sich auf mehr als 10.000 Zuschauer im ISS Dome.

Diese Spannung dürfte aber spätestens zum ersten Bully am Freitag wieder da sein. Denn die Serie zwischen der DEG und den Augsburgern ist extrem rassig und emotional. „Da wird häufig am Rande der Legalität gespielt“, bemerkt Abstreiter. „Das ist ein verdammt schmaler Grat, denn du darfst nicht zu viele Strafzeiten kassieren.“ Genau diese Gratwanderung beherrschen die Spieler in Rot-Gelb aktuell ziemlich erfolgreich. „Wir spielen jetzt so kompakt, wie wir uns das bereits in Spiel eins vorgestellt hatten“, sagt Kreis. „Wir haben den Jungs gesagt: Ihr müsst härter arbeiten, wenn ihr nicht an der Scheibe seid. Aber das Team ist selbstkritisch. Die Jungs meinten selbst, Spiel eins sei ,boys against men’, Jungs gegen Männer, gewesen. Jetzt spielen endlich Männer gegen Männer. Wir haben eine gute Balance im Team gefunden.“