Düsseldorfer EG: Manuel Strodels Pech dämpft den Jubel

Düsseldorf DEG-Stürmer Manuel Strodel hat sich gegen die Eisbären eine schwere Schulterverletzung zugezogen und fällt lange aus. Sportlich stimmt beim Tabellenführer der Deutschen Eishockey Liga nach dem 5:1-Sieg über Berlin jedoch fast alles.

Das sah zu Beginn nicht einmal so aus. Die Eisbären gingen früh in Führung, machten der DEG mit ihrem körperbetonten Spiel zu schaffen. „Das sind schon große Jungs“, sagte Verteidiger Bernhard Ebner. „Es war nicht so einfach für uns, in das Spiel reinzukommen.“ Gogulla empfand es ähnlich. „In der ersten Drittelpause haben der Trainer und auch die Führungsspieler gesagt, dass wir unbedingt mehr Schlittschuhlaufen müssen“, erklärte der Torjäger. Tatsächlich war das Spiel des DEL-Tabellenführers in den ersten 20 Minuten zu statisch. „Wir hatten zwar nicht so viele Scheibenverluste wie noch gegen Nürnberg“, sagte Chefcoach Harold Kreis. „Aber wir haben zu viel Respekt vor Berlin gezeigt, die Scheibe zu oft lang nach vorn geschlagen. Wir haben deshalb angesprochen, das Tempo zu erhöhen, mehr zu laufen und mit der Scheibe zu spielen. Das hat funktioniert, weil wir uns auch mehr zugetraut und durch unsere gesteigerte Geschwindigkeit Strafzeiten der Berliner provoziert haben.“

Da zum ersten Mal in dieser ansonsten so erfolgreichen Saison auch das Überzahlspiel funktionierte und durch Braden Pimm und Gogulla innerhalb von 161 Sekunden das 1:1 und 2:1 brachte, drehte die DEG die Partie und beherrschte sie fortan. Nach Auffassung der Protagonisten freilich nicht so stark, wie es das Ergebnis ausdrückte. „Das war bis zum Ende nicht wirklich ein 5:1-Spiel“, meinte Ebner, und Kreis ergänzte: „Es war eng, aber wir haben eben die Tore geschossen, wann wir sie brauchten.“ Und auch wenn Lukas Laub, Jaedon Descheneau und Patrick Buzas kräftig nachlegten, war es kein Zufall, dass erneut Gogulla mit seinem Tor die Weichen stellte. Die Fans feierten den Heimkehrer, der dann auch zugab: „Natürlich ist es ein schönes Gefühl, wenn du die Fans deinen Namen rufen hörst. Aber meine Person ist nicht wichtig, ebenso wie der Startrekord. So etwas ist nice to have, aber viel mehr geht es um die Mannschaft.“ Und an der gibt es vor den Wochenendspielen in Wolfsburg (Freitag, 19.30 Uhr) und gegen Krefeld (Sonntag, 16.30 Uhr, ISS Dome) nun wirklich nicht viel zu mäkeln.