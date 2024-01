DEG-Manager Mondt über die bisherige Saison „Das war einfach unfassbares Pech“

Dass die DEG in diesem Jahr schlechter abschneidet als in den vorangegangenen, erklärt der 45-Jährige mit mangelnder Konstanz in der Leistung und dem Fehlen von Leistungsträgern, „auf die wir in den Planungen sehr gebaut haben“. Das ursprünglich geäußerte Ziel „möglichst lange um Platz sechs“ mitzuspielen, sei möglicherweise „von vorneherein zu mutig“ gewesen. Nach den Verletzungen von Stephen MacAulay und Brendan O’Donnell und „der nicht erfolgten Rückkehr unseres Nummer-eins-Verteidigers Kyle Cumiskey“, seien die Ziele aber auch offiziell nach unten korrigiert worden. „Ganz nüchtern betrachtet ist Rang zehn bei unseren Rahmenbedingungen auch eher realistisch“, so Mondt. Zufrieden sei er mit dem bisherigen Abschneiden dennoch nicht.