6:3 gegen Schwenningen DEG macht es unnötig spannend

Generell stand die DEG aber vor einer sonderbaren Situation: Ihr Freitagsspiel war nicht mal gestartet, da hatte sie ihr Sonntagsspiel bereits verloren. Das war ja wegen des Leichtathletik-Meetings im Dome vorverlegt worden – und mit 1:3 gegen Berlin geendet. Und weil sich die Konkurrenz im Tabellenkeller am Sonntag teils gegenübersteht, wird sie dann sicher punkten. So wie bereits am Freitag, als Nürnberg in Frankfurt gewann und Schlusslicht Iserlohn sogar beim Spitzenteam aus Bremerhaven. Zumindest die Augsburger verloren gegen Köln. Aber die DEG musste gegen Schwenningen trotzdem punkten, um in der Tabelle nicht zurückzufallen. Und das klappte. Also steht sie weiter auf einem Play-off-Platz, aber es bleibt eng, schon am Sonntag kann sich das ändern.