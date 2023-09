MacAulay fällt lange aus Immer neues Verletzungspech bei der DEG

Auch O’Donnell muss erneut operiert werden, allerdings nicht wieder wie im Vorjahr an seiner durchtrennten Achillessehne. Details nennt die DEG auf O’Donnells Bitte hin nicht, aber laut Manager Niki Mondt wird vier bis sechs Wochen ausfallen. Und weil Alec McCrea noch aus der Vorsaison gesperrt ist, muss die DEG in den ersten Wochen der Saison nun auf zwei ihrer besten Verteidiger und zwei ihrer besten Stürmer verzichten. Zumindest für MacAulay will Mondt Ersatz holen. „Dass wir durch diese Hiobsbotschaften unsere Erwartungshaltung korrigieren müssen, sollte jedem dennoch klar sein“, sagt der Manager. Vorerst dürfte es nur darum gehen, in der Tabelle nicht zu weit zurückzufallen, ehe der Kader wieder aufgefüllt ist.