Am Mittwoch im ISS Dome : DEG-Stürmer Luke Adam ist heiß auf seinen Ex-Klub

Foto: Birgit Häfner Luke Adam (rechts) war maßgeblich am Titelgewinn der Adler beteiligt.

Düsseldorf Der Stürmer trifft am Mittwoch mit der DEG auf Meister Adler Mannheim. Im Sommer hatten die Kurpfälzer dem 29-Jährigen keinen neuen Vertrag angeboten.

Die Entscheidung war schon merkwürdig. Da wird Luke Adam mit den Adlern Mannheim Deutscher Eishockey-Meister, verbucht dabei in der Hauptrunde 16 Tore und 22 Assists, in den Play-offs dann fünf Treffer und acht Vorlagen. Es ist das beste seiner drei Jahre in Mannheim – und dennoch stellt ihm die Klubführung der Adler mit Trainer Pavel Gross an der Spitze im Sommer den Stuhl vor die Tür. Die Kurpfälzer legen dem 29-Jährigen kein Angebot für einen neuen Vertrag vor, was nicht zum Schaden der Düsseldorfer EG ist: Deren sportlicher Leiter Niki Mondt greift in Absprache mit Cheftrainer Harold Kreis sofort zu und verpflichtet den Torjäger für zwei Jahre.

„So ist Eishockey halt“, sagt Adam äußerlich gelassen, doch wie es tief in ihm drin aussieht, lässt sich durchaus erahnen. Insofern streitet der Kanadier auch gar nicht ab, dass es für ihn ein ganz besonderes Spiel ist, wenn er mit seinem neuen Klub Düsseldorfer EG am Mittwoch (19.30 Uhr, ISS Dome) die Mannheimer erwartet. „Es fühlt sich ein wenig verrückt an, gegen die alten Kumpels zu spielen“, sagt der Außenstürmer. „Das ist definitiv etwas Anderes als in meinen bisherigen Spielen für die DEG.“ Viel wichtiger aber sei der sportliche Aspekt: „Wir haben viermal hintereinander gewonnen, Mannheim dreimal. Das wird hart, ich bin sehr aufgeregt und freue mich total.“

Ein wenig ärgere er sich schon, gibt der 29-Jährige zu, dass die DEG zuletzt zwei 2:0-Führungen nicht über die Zeit brachte und in die Verlängerung musste. „Aber letztlich geht es doch nur darum, einen Weg zum Sieg zu finden“, meint Adam, „und das ist uns sowohl in Augsburg als auch in Iserlohn gelungen. Dass wir einmal in der Overtime und einmal im Penaltyschießen gewonnen haben, ist ein Zeichen für unsere mentale Stärke.“