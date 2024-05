„Vorfreude wächst“ DEG reicht Lizenzunterlagen ein – Neuer Trainer kommt

Nach der Verpflichtung von Jacob Pivonka hatte die Düsseldorfer EG am Freitagabend weitere Neuigkeiten: „Die DEG hat heute termingerecht alle Unterlagen für die Lizenz 2024/25 eingereicht“, heißt es in einem Beitrag bei Instagram. Daneben ein Bild des prall gefüllten Domes mit einem darübergelegten Aktenordner. So weit, so unspektakulär.