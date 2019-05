DEG-Stürmer : Niederberger singt im ZDF-Fernsehgarten

Leon Niederberger im Trikot der Düsseldorfer EG. Foto: BIRGIT HAEFNER

Düsseldorf DEG-Stürmer Leon Niederberger bastelt weiter fleißig an seiner zweiten Karriere als Musiker. Mit seinem neuen Song „More than a Memory“ tritt der 23-Jährige am Sonntag im ZDF-Fernsehgarten auf. Für Niederberger wird damit „ein Traum wahr“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der deutsche Eishockeyspieler Leon Niederberger bekommt für seine zweite Passion eine große Bühne. Nach Angaben seines Vereins Düsseldorfer EG vom Mittwoch darf der 23-Jährige an diesem Sonntag in der Sendung ZDF-Fernsehgarten sein Lied „More Than a Memory“ vortragen.

Leon Niederberger tritt am Sonntag, 12. Mai, im ZDF-Fernsehgarten auf. Dort wird der DEG-Stürmer seine Single "More Than a Memory" auf der Bühne präsentieren. — Düsseldorfer EG (@DuesseldorferEG) 8. Mai 2019

„Vor über zwei Millionen Menschen seinen ersten Auftritt zu haben und einen Song zu singen, ist überwältigend. Ich freue mich total auf Sonntag. Da wird wirklich ein Traum wahr“, sagte der Eishockey spielende Sänger, der sich auf seinem Instagram-Account als „part time rockstar“ (Teilzeit-Rockstar) bezeichnet.

In der Deutschen Eishockey Liga stand Niederberger der DEG in den vergangenen Monaten nicht zur Verfügung, weil er sich im Januar eine schwere Verletzung an der linken Schulter zugezogen hatte.

(dpa/old)