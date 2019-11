Nach mehr als siebenwöchiger Pause : DEG-Stürmer Leon Niederberger feiert starkes Comeback

Düsseldorf Bei der unglücklichen 1:2-Niederlage gegen den EHC München zeigte DEG-Stürmer Leon Niederberger nach fast zweimonatiger Verletzungspause eine gute Leistung. Auch als Mannschaft könne die DEG viel Positives mitnehmen, meint der 23-Jährige.

Es sah ganz so aus, als sei Leon Niederberger nie fort gewesen. Der 23-Jährige wirbelte mit der DEG den Tabellenführer der Deutschen Eishockey Liga, den EHC München, mächtig durcheinander – doch er teilte mit seinen Teamkollegen das Problem, die Scheibe einfach nicht im Netz unterbringen zu können. So stand am Ende von Niederbergers Comeback-Partie nach mehr als siebenwöchiger Verletzungspause eine ganz bittere 1:2-Niederlage.

Das schlug natürlich auch Leon Niederberger aufs Gemüt, doch der gebürtige Düsseldorfer versuchte dennoch, das Positive aus dem Spiel mitzunehmen: „Zu meinem Comeback hätte ich mir natürlich lieber einen Sieg gewünscht, aber es war sportlich ein Schritt in die richtige Richtung, nur mit dem falschen Ergebnis. Wir hatten vor dem Spiel ein paar Sachen angesprochen, die beim 1:4 in Wolfsburg am Donnerstag zuvor nicht so gut funktioniert hatten. Was wir uns da vorgenommen haben, haben wir gut umgesetzt. Es war gut zu sehen, dass die Mannschaft so schnell eine Antwort auf ein schlechtes Spiel geben kann.“