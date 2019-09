DEG-Stürmer : Leon Niederberger fällt zwei bis drei Wochen aus

Düsseldorf Die Düsseldorfer EG muss etwa zwei bis drei Wochen auf Stürmer Leon Niederberger verzichten. Der Bruder von Nationalkeeper Mathias Niederberger erlitt im Training einen Muskelfaserriss der Bauchmuskulatur.

Der achtmalige deutsche Meister Düsseldorfer EG muss zwei bis drei Wochen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ohne Stürmer Leon Niederberger auskommen. Wie die Rheinländer am Montag mitteilten, hat sich der 23 Jahre alte Nationalspieler im Training einen Muskelfaserriss in der Bauchmuskulatur zugezogen.