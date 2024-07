Cumiskey beim ersten Eistraining dabei „Ich bin glücklich hier“

Das Training hat bereits begonnen an diesem Montagvormittag, als die Tür der kleinen Halle an der Brehmstraße aufgeht und mehrere Dutzend Kinder hereinstürmen. Eigentlich sind sie da, um selbst Sport zu treiben, der Stammverein der Düsseldorfer EG veranstaltet gerade Sommercamps für den Eishockey-Nachwuchs. Aber als die Kleinen sehen, wer da übers Eis läuft, werden die Augen immer größer. „Da ist der Mebus“, schreit ein Kind. Andere klettern sofort an der Bande hoch, um besser sehen zu können. Und als in dem Moment Alexander Ehl an ihnen vorbeifährt, trommeln sie gegen das Plexiglas, rufen im Takt: „Ehli! Ehli! Ehli!“