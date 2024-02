Fans haben entschieden Kyle Cumiskey ist der DEG-Spieler des Monats Januar

Es dauerte allerdings noch bis zum Januar, ehe seine Leidenszeit nach insgesamt 16 Monaten endlich ein Ende fand. Was blieb, waren die Zweifel, ob Cumiskey nach so einer langen Pause überhaupt wieder zu alter Form zurückfinden würde. Die Antwort gab er auf dem Eis. Nach einer kurzen Eingewöhnungszeit startete er so richtig durch, sammelte im Januar in neun Spielen starke sieben Scorerpunkte (vier Tore, drei Vorlagen) und erzielte dazu noch das Siegtor in Wolfsburg (2:1 n.V.). Entsprechend hat sich Cumiskey die Auszeichnung auch vollauf verdient.