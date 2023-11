Wirbel kurz vor der Schlusssirene Kontroverses Münchner Tor bringt die DEG um Punkte

Diesmal ging es ohne Strafen und Tore in die erste Pause. Was in Ordnung ging, München war optisch überlegen, aber gefährlich wurde es nur einmal, als Adam Almquist allein vor Haukeland auftauchte, doch der DEG-Torwart reagierte stark. Ansonsten? Passierte zunächst nicht viel, weil beide Teams kompakt standen, aggressiv zu Werke gingen und sich kaum Platz ließen. Da wurde viel gewühlt; vor den Toren, in den Ecken, zudem warf sich die DEG leidenschaftlich in Schüsse und Zweikämpfe. Ein „recht ordentlicher Start“, befand Alexander Ehl nach 20 Minuten am TV-Mikrofon. Ehl hätte die DEG kurz zuvor gar in Führung bringen können. Auch Luis Üffing, Josef Eham und Phil Varone hatten Chancen. Aber das 0:0 zur ersten Pause war leistungsgerecht.