Angreifer der DEG Olischefski ist ein Mann für alle Reihen

Düsseldorf · Ursprünglich war Kohen Olischefski weiter unten in der Aufstellung der Düsseldorfer EG eingeplant. Doch gegen Mannheim war er Mittelstürmer der Topreihe und erzielte zwei Tore. So soll es am Freitag gegen Wolfsburg weitergehen.

26.10.2023, 17:56 Uhr

Die Top-Scorer der Düsseldorfer EG 19 Bilder Foto: Birgit Häfner

Von Bernd Schwickerath

Als Kohen Olischefski im Sommer zum ersten Mal die Eishalle an der Brehmstraße betrat, traute er kaum seinen Augen. Ja, nettes Stadion, viel Geschichte, bestimmt stimmungsvoll mit all den Stehplätzen und dem niedrigen Dach, aber spielen wir auch hier? Olischefski schien verwirrt, er hatte sich vor seinem Wechsel aus Nordamerika zwar nur rudimentär mit der Düsseldorfer EG beschäftigt – ein paar Gespräche mit Bekannten aus der Deutschen Eishockey-Liga (DEL), ein bisschen Google und Wikipedia. Aber er war sich trotzdem sicher, auf den Bildern im Internet eine andere Halle gesehen zu haben, eine moderne Multifunktionsarena.