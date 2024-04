DEG-Ikone Niederberger spricht über seine Karriere „Das waren unvorstellbare Zeiten“

Seit Mai 2022 ist Niederberger, der auch ein Unternehmen im Pflegebereich führt, beim DEB tätig und arbeitet als Vizepräsident daran, den Verband für die Zukunft aufzustellen. „Wir haben den Plan, eine DEB-Akademie zu gründen, in der es einen eigenen Bereich für die Trainer und Schiedsrichter, vor allem die Schiedsrichter-Ausbildung geben soll“, sagt Niederberger. „Aber auch die Ausbildung der Spieler wird da einen besonderen Fokus erhalten.“ Zudem steckt der DEB mitten in den Planungen für die WM 2027, die in Mannheim und Düsseldorf stattfinden wird. Zwar nicht an Niederbergers Sehnsuchtsort an der Brehmstraße, dafür in seiner zweiten Wahlheimat neben Oberstdorf. Und wer weiß, vielleicht gibt es in drei Jahren ja einen weiteren Lieblingsort in der Landeshauptstadt.