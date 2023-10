Wichtiger Auswärtssieg Kenny Agostino schießt die DEG zum Sieg in Augsburg

Also waren da am Dienstagabend zahlreiche Menschen in der Halle, für die Johnson nicht bloß das Opfer eines tragisches Unfalls ist, nicht bloß der Auslöser einer überfälligen Debatte um mehr Schutzausrüstung und Sicherheit im Eishockey. Adam Johnson war für sie zuerst ein Mensch, mit dem sie über Monate täglich zusammen waren, mit dem sie nach Siegen gejubelt haben und nach Niederlagen frustriert in der Kabine saßen. Ein Mitspieler, für den ein oder anderen gar ein Freund. Man wird als Außenstehender nicht ansatzweise verstehen können, wie sich die Augsburger Spieler, einige mit Halsschutz, da am Dienstagabend fühlten, als vor dem Spiel gegen die Düsseldorfer EG Johnsons Bild auf dem Videowürfel erschien und die Fans seinen Namen riefen. Auch für DEG-Stürmer Phil Varone, der in Nordamerika mit Johnson zusammengespielt hatte.