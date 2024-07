Letzter Pick beim CHL-Draft Kanadisches Jugendteam sichert sich Rechte an DEG-Stürmer

Das Sportsystem in Nordamerika ist ganz anderes als das in Europa. Profiklubs aus den USA oder Kanada haben keine eigenen Jugendteams, bilden nicht selbst aus. Deswegen gibt es auch in der Eishockeyliga NHL einmal im Jahr den Draft, da teilen die Teams die weltweit besten Talente unter sich auf. Und nicht mal im Nachwuchsbereich ist das anders. Auch die Klubs aus der Canadian Hockey League (CHL), dem Zusammenschluss der drei großen Juniorenligen in Kanada, haben jeweils nur eine Mannschaft, holen sich ihre jüngsten Spieler ebenfalls über einen Draft.