DEG-Profi fehlt nur kurz : Stock im Gesicht – Borzecki mit gespaltener Oberlippe aus Krankenhaus entlassen

Düsseldorf Stark blutend musste DEG-Profi Jakub Borzecki am Freitagabend das Spiel gegen die Löwen Frankfurt verlassen und im Krankenhaus untersucht werden. Die Folgen eines Stockschlags lesen sich schmerzhaft, der Deutsch-Pole hatte aber Glück im Unglück.

Es war der Aufreger beim Heimspiel der Düsseldorfer EG gegen die Löwen Frankfurt (4:1) am Freitagabend in der Deutschen Eishockey Liga (DEL): Bei einem Angriff der DEG im ersten Spieldrittel bekam Jakob Borzecki den Schläger eines Gegenspielers ins Gesicht und ging sofort zu Boden. Der 20-Jährige blutete so stark, dass er nicht nur vom Eis, sondern auch ins Krankenhaus gebracht werden musste. Nun gab es aber vorsichtige Entwarnung.