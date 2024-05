Goalie kommt von der DEG Iserlohn Roosters machen Hane-Verpflichtung offiziell

In Iserlohn freuen sich die Verantwortlichen um Axel Müffeler, der gemeinsam mit Headcoach Doug Shedden für die Kaderplanung verantwortlich ist, über „einen talentierten Jungen, der großes Potenzial hat, gleichzeitig aber schon in seine fünfte Profi-Saison geht und sich an Andys (Jenike, Anm. d. Red.) Seite weiterentwickeln soll und wird“. Hane selber gab in der Klubmitteilung zu Protokoll, dass es für ihn an der Zeit war, „etwas Neues zu machen – ich denke, die Perspektive bei den Roosters ist die richtige für meine weitere Karriere. Ich weiß natürlich um die Rivalität der beiden Klubs, nicht zuletzt aufgrund der Auswärtsspiele in Iserlohn. Ich freue mich darauf, Teil dieser Stimmung zu sein und hoffentlich auch meinen Teil dazu beizutragen“.