Rheinische Post als Sponsor of the Day Diese RP-Aktionen warten beim DEG-Spiel auf die Fans

Wenn die Düsseldorfer EG am Sonntag, 17. Dezember, um 19 Uhr die Iserlohn Roosters empfängt, dann ist die Rheinische Post der „Sponsor of the Day“. Die Fans dürfen sich also nicht nur auf ein spannendes Eishockey-Duell freuen, sondern auch auf einige Aktionen abseits des Eises und in den Pausen.