Peter Hoberg gestorben Der DEG-Retter

Bei der DEG waren sie ebenfalls begeistert: von Peter Hoberg – auch jenseits der Zuwendungen. Umso größer ist nun die Trauer, denn am Mittwoch mussten sie mitteilen, dass Peter Hoberg im Alter von 69 Jahren gestorben ist. „Ohne ihn gäbe es wohl kein Profieishockey mehr in Düsseldorf“, heißt es im Nachruf, der Hoberg als „zugewandt, herzlich und leidenschaftlich“ beschreibt. Stephan Hoberg, sein Bruder und Mitgesellschafter bei der DEG, sagt: „Mein großer Bruder und großer Bürger der Stadt Düsseldorf hat uns verlassen.“ Menschlich sei „der Verlust noch gar nicht abzusehen“, sagt Geschäftsführer Harald Wirtz. „Peter, ohne Dich wären wir nicht hier. Wir werden nie vergessen, was Du alles für die DEG getan hast! Dein Name wird in DEG-Kreisen immer unvergessen bleiben.“