Düsseldorfer EG holt sechsten Sieg im sechsten Spiel

Deutsche Eishockey Liga : DEG holt sechsten Sieg im sechsten Spiel

Leon Niederberger feiert mit Lukas Laub und Manuel Strodel (von links) seinen Treffer zum 2:1 für die DEG gegen Nürnberg. Foto: HORSTMUELLER GmbH

Düsseldorf Die Eishockey-Profis machen mit dem 4:3 nach Verlängerung über Nürnberg die beste Werbung für das Heimspiel am Dienstag gegen Berlin. Das Team von Trainer Harold Kreis bleibt Tabellenführer.

Die Düsseldorfer EG bleibt in der Deutschen Eishockey Liga weiter ungeschlagen. Am sechsten Spieltag gewann das Team von Cheftrainer Harold Kreis mit 4:3 nach Verlängerung gegen die Nürnberg Ice Tigers (2:2, 1:1, 0:0, 1:0) und behauptete damit die Tabellenführung. „Wir freuen uns über die zwei Punkte, der Weg dahin war aber nicht so freudig“, bilanzierte Kreis nach der Partie, „wir hatten zu viele Scheibenverluste und haben zu viele Chancen zugelassen.“ Seine Mannschaft habe Probleme mit der Spielweise der Nürnberger gehabt. „Das ist eine brandgefährliche Mannschaft, die wenig zugelassen hat.“

Die Partie war noch keine Minute alt, als Philip Gogulla die DEG nach Vorarbeit von Jaedon Descheneau mit einem schönen Schlenzer in den linken Winkel in Führung brachte. Die aufkommenden „Spitzenreiter, Spitzenreiter“-Rufe erstarben jedoch abrupt, nachdem Brandon Buck nur Sekunden später den Ausgleich erzielte. Die Düsseldorfer waren im Rückwärtsgang nicht aufmerksam genug, sodass der Nürnberger nach einem Querpass ohne große Mühe einschieben konnte.

Statistik DEG – Nürnberg Ice Tigers 4:3 n. V. DEG: Pettersson Wentzel (M. Niederberger) – Köppchen, Picard; McKiernan, Ebner; Nowak, Marshall – Descheneau, Barta, Gogulla; Henrion, Olimb, Ridderwall; Reiter, Buzas, Pimm; Laub, Strodel, L. Niederberger. Schiedsrichter: Melia, Piechaczek. Zuschauer: 6478. Tore: 1:0 (0:44) Gogulla (Descheneau), 1:1 (1:13) Buck (Bast, Jurcina), 2:1 (12:42) Leon Niederberger (Strodel, Laub), 2:2 (14:18) Stephan (Weiß), 3:2 (33:30) Henrion (Nowak, Ridderwall), 3:3 (38:48) Brown (Buck, Bast), 4:3 (60:54) Olimb (Ridderwall, Ebner). – Strafminuten: DEG 4, Nürnberg 6.

Besser lief es für die DEG in der 13. Minute, als Leon Niederberger einen mustergültigen Konter zum 2:1 abschloss. Doch abermals währte die Freude nicht lange, denn nach einem Bully vor dem Tor von Fredrik Pettersson Wentzel konnte Eric Stephan völlig unbedrängt zum 2:2 einschießen. Und die Partie drohte in der Folge komplett zu kippen, doch Buck und Christopher Brown verpassten das 2:3 bei einer Doppelchance, sodass es mit einem Unentschieden in die erste Pause ging.

Im Mitteldrittel lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch mit den etwas besseren Chancen für die Gastgeber. Entsprechend gelang der DEG in der 34. Minute zum dritten Mal die Führung: John Henrion lenkte einen Schuss von Marco Nowak entscheidend ins Netz. Die Düsseldorfer drängten in der Folge auf den vierten Treffer, fingen sich nach einem schnellen Gegenangriff der Nürnberger jedoch in der 39. Minute den 3:3-Ausgleich durch Christopher Brown.

Den Hausherren wäre beinahe ein perfekter Start in den Schlussabschnitt gelungen, doch Lukas Laub schob die Scheibe am leeren Tor vorbei. Auch in der Folgezeit ging die DEG fahrlässig mit den eigenen Chancen um, so wurde etwa auch eine 4:1-Überzahlsituation in der Vorwärtsbewegung leichtfertig vergeben. Brenzlig wurde es für die Rheinländer noch einmal bei einer Unterzahl nach einer Zwei-Minuten-Zeitstrafe gegen Alexandre Picard wegen Stockschlags in der 56. Minute, die sie jedoch unbeschadet überstanden.

Keinem Team gelang in der regulären Spielzeit die Entscheidung, sodass es in die Overtime ging. Hier hatten die Düsseldorfer einmal mehr das Quäntchen Glück auf ihrer Seite. Ausgerechnet zwei Publikumslieblingen war die Entscheidung vorbehalten: Ken Olimb versenkte den Puck nach Zuspiel von Calle Ridderwall nach 54 Sekunden der Verlängerung im Netz.