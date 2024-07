Eine Woche vor dem Saisonstart Hier findet die Saisoneröffnungsfeier der DEG statt

So richtig zum Feiern zumute war eigentlich niemanden. Zu frisch war die Enttäuschung und der Frust über die abgelaufene Spielzeit in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL), als die Düsseldorfer EG ihre Fans Mitte März zum Saisonausklang ins Stahlwerk einlud. Angesichts von Platz elf in der Hauptrunde sowie dem Verpassen der Play-offs entschied sich der Klub damals für ein „Abschluss-Event“ im kleineren Rahmen. „Für eine rauschende Party besteht kein Anlass, für ein herzliches Dankeschön allemal“, hieß es seinerzeit in der Mitteilung der DEG.