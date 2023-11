Fans haben entschieden Henrik Haukeland ist der DEG-Spieler des Monats Oktober

Das Wochenende endete nicht so, wie es sich Henrik Haukeland gewünscht hätte. Nur zu gerne hätte der Norweger die kleine Erfolgsserie seiner Düsseldorfer EG weiter ausgebaut. Doch statt nach den Siegen in Augsburg (4:2) und gegen Mannheim (3:2) den nächsten Punktgewinn einzutüten, setzte es für den Goalie und die DEG am Sonntag beim Meister München eine knappe wie ebenso bittere 1:2-Niederlage.