0:3 in Iserlohn DEG-Goalie Hendrik Hane verhindert eine höhere Pleite

Wenn es etwas Positives am Auftritt der Düsseldorfer EG am Freitag bei den Iserlohn Roosters gab, dann war es das: Torhüter Hendrik Hane und das Unterzahlspiel sind weiter in guter Frühform. Das Problem war nur: Sonst wollte lange Zeit nicht viel gelingen. Zwei Wochen vor dem Start der Deutsche Eishockey-Liga (DEL) verlor die DEG verdient mit 0:3. Und hätten Hane und die Unterzahlformationen nicht so einen guten Tag erwischt, die Niederlage wäre noch höher ausgefallen. Denn die DEG gönnte sich derart viele Strafen, dass sie lange nicht in ihren Rhythmus fand und auch bei Fünf-gegen-Fünf zu viele Lücken ließ.