Am Freitag in Krefeld : Hendrik Hane feiert seine Derby-Feuertaufe für die DEG

Am Freitag in Krefeld

Düsseldorf Der junge Torhüter Hendrik Hane steht am Freitag im Derby bei den Krefeld Pinguinen im DEG-Kasten. Am Sonntag um 17 Uhr erwarten die Düsseldorfer Schwenningen im ISS Dome.

Hendrik Hane ist nicht gerade das, was man einen typischen 19-Jährigen nennt. In diesem Alter gibt es zwar eine ganze Menge talentierte Sportler, die auf dem Sprung zu einer möglichen Profikarriere sind, auch im deutschen Eishockey – aber einen mit den besonderen Qualitäten des DEG-Torhüters muss man schon mit der Lupe suchen.

Auf den ersten Blick ist das eine mutige Entscheidung, die Chefcoach Harold Kreis da gemeinsam mit Dolak getroffen hat, steht doch gerade in Krefeld eine extrem hitzige Atmosphäre zu erwarten. „Aber Hendrik geht da ganz unbefangen dran“, versichert Dolak. „Wir trauen ihm ohne jeden Zweifel zu, dass er auch am Freitag seine Leistung bringt.“

So wie der gebürtige Düsseldorfer es auch bei seinen bisherigen Einsätzen in dieser Saison getan hat. Hanes Hauptjob ist es ja, sich als Nummer zwei der DEG stets bereitzuhalten, falls Stammkeeper Mathias Niederberger ausfällt oder sich während eines Spiels verletzt. Da der 19-Jährige aber in der Vorbereitung, unter anderem beim 5:0-Sieg bei Servette Genf, sein Talent nachhaltig unter Beweis stellte, bekommt er auch dann seine Einsätze, wenn Niederberger fit ist. In Iserlohn und Schwenningen gab es mit ihm jeweils 3:2-Siege, einmal nach Verlängerung, einmal nach Penaltyschießen – und beide Male hielt Hane glänzend. „Wir führen Hendrik langsam an die DEL heran“, betont Dolak; die nächste Station ist nun Krefeld.