Nach Otto Schneitbergers 80. Geburtstag : DEG gründet Komitee zur Ehrung verdienter Spieler

Düsseldorf Die DEG hat ein Komitee gegründet, das über die künftige Ehrung verdienter Spieler entscheiden soll. Zum Auftakt wird unter dem Dach des ISS Domes ein Ehrenbanner für Otto Schneitberger angebracht.

Mitglieder werden unter anderem die DEG-Ikonen Walter Köberle, Niki Mondt und Daniel Kreutzer, Geschäftsführer Stefan Adam, der langjährige RP-Redakteur und Eishockey-Fachmann Ulf May, ein Fanbeauftragter, weitere Vertreter der Fans und Fanklubs sowie ein Vertreter der Gesellschafter und der Presseabteilung des Vereins sein. Der „eiserne Otto“ Schneitberger wird in Kürze sein Ehrenbanner unter dem Dach des ISS Dome erhalten. Über das „Wer“, „Wann“ und „Wie“ weiterer Ehrungen wird dann in Zukunft dieses Gremium entscheiden.