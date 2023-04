DEG gratuliert Augsburg zum DEL-Verbleib „Hätten euer ständiges Schimpfen über die Haie vermisst“

Vereint in den Frotzeleien gegenüber den Kölner Haien – so etwas verbindet die beiden DEL-Klubs. In Augsburg wird nach jedem Tor, egal gegen wen, verbal gegen die Haie geschossen. Das kommt gut an in Düsseldorf. Es gibt zwar keine ausgewachsene Fanfreundschaft (die gibt es mit Rosenheim), aber gute Kontakte zwischen beiden Lagern. So unterstützten dann auch AEV-Fans die DEG unlängst bei ihrem Play-off-Auftritt im nahen Ingolstadt.