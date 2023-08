2:1 im Finale gegen Iserlohn DEG gewinnt Turnier in Dresden

Was schon erstaunlich gut klappte: das Unterzahlspiel. Im zweiten Testspiel eine Woche zuvor hatte die DEG das nicht üben können – weil sie nicht einmal foulte. Eigentlich ideal, aber in der Vorbereitung habe das „Vor- und Nachteile“, sagte Daniel Kreutzer, als Co-Trainer fürs Unterzahlspiel zuständig. Natürlich werde das auch trainiert, aber in einem Spiel sei das noch mal etwas anderes: „Gerade für die neuen Spieler, die erst mal unser System in Unterzahl lernen müssen, ist das schon wichtig“, sagte Kreutzer, der sich aber sicher war, dass die DEG „in der Vorbereitung noch ein paar Strafen bekommen“ werde.